Беларусь приостановила участие в «Восточном партнерстве»

Беларусь приостановила участие в инициативе Евросоюза «Восточное партнерство», сообщает МИД.

Также, отмечается в заявлении, Беларусь приостановит действия Соглашения о реадмиссии с ЕС.

«Главе Представительства ЕС в Республике Беларусь также предложено выехать в Брюссель для консультаций, чтобы довести своему руководству позицию беларуской стороны о неприемлемости давления и санкций», — пишет МИД.

Помимо этого, въезд в Беларусь запретят представителям евроструктур и «лицам из стран Европейского союза, которые содействовали введению ограничительных мер».

«В сегодняшней ситуации выход из "Восточного партнерства" — символическая мера, потому что для Беларуси было и так заморожено все европейское финансирование через ЕБРР, Европейский инвестиционный банк. Беларусь не будет представлена саммитах Восточного партнерства, но эти саммиты до сих пор мало чего давали», — рассказал «Медиазоне» политический аналитик Артем Шрайбман.

По его мнению, важнее то, что МИД отправляет из Беларуси главу Представительства ЕС Дирка Шубеля, что, «скорее всего, повлечет за собой зеркальные меры со стороны Евросоюза, а, возможно, и солидарный отъезд послов».

«Выход из соглашения [о реадмиссии] действительно важен, потому что к нему привязан договор об упрощении визового режима с Беларусью. Это может повлиять на визовую политику ЕС. Это, разумеется, будет формальным основанием для того, что уже происходит: ослабление контроля за нелегальной миграцией на беларуской части границы с ЕС», — говорит Шрайбман.

Восточное партнерство — инициатива ЕС, направленная на углубление и укрепление отношений с шестью странами, в том числе и Беларусью.

По соглашению о реадмиссии, Беларусь должна принимать по ходатайству страны ЕС всех своих граждан, которые перестали соответствовать условиям въезда в Евросоюз, а также принимать несовершеннолетних, независимо от места их рождения и гражданства, за исключением случаев, когда у них есть отдельное право на проживание в запрашивающем государстве ЕС.