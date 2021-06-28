Жена арестованного журналиста Ивашина рассказала, что в карцере у него обнаружились «проблемы с сердцем»

У журналиста Дениса Ивашина, обвиняемого в во вмешательстве в работу сотрудника МВД (статья 365 УК), случились «проблемы с сердцем», когда он был в карцере в гродненской тюрьме №1. Об этом «Медиазоне» сообщила его жена Ольга.

«Не приступ, какие-то проблемы, но точно неизвестно, какие. Трудно получать информацию из-за решетки», — сказала она.

По словам Ольги, в карцер Ивашина отправили уже второй раз: с 19 по 24 июня «за нарушение правил внутреннего распорядка». Еще 7 суток в карцере журналист провел в начале мая.

Ивашина задержали по уголовному делу 12 марта. Силовики провели обыск в его квартире и на даче, а также дома у 95-летней бабушки журналиста.

Ивашин публиковал расследования в InformNapalm и газете «Новы час». Ивашин рассказывал, как журналисты идентифицировали бывших сотрудников украинского спецподразделения «Беркут», которые участвовали в разгонах беларуских протестов в рядах ОМОНа.