Минфин США внес в санкционный список министра юстиции Олега Слижевского

Минфин США внес в санкционный список министра юстиции Беларуси Олега Слижевского, сообщает сайт ведомства.

21 июня США внесли в санкционный список 16 людей и шесть компаний из Беларуси.

В список физических лиц попали председатель Совета Республики Наталья Кочанова, председателя КГК Иван Тертель, пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, замминистра внутренних дел Николай Карпенков, генпрокурор Андрей Швед, начальник УВД Минского облисполкома Александр Астрейко, члены ЦИК Андрей Гуржий, Ольга Дорошенко, Светлана Кацубо, Александр Лосякин, Игорь Плышевский, Ирина Целиковец, начальник ГУВД Мингорисполкома Михаил Гриба, замминистра юстиции Сергей Калиновский, начальник группы «Альфа» Сергей Зубков.

Из организаций в список вошли КГБ, внутренние войска, УВД Бреста, ЦИП на Окрестина и ГУБОПиК.

Ранее, 2 октября, Минфин США ввел санкции против восьмерых граждан Беларуси — силовиков и сотрудников ЦИК.