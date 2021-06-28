Брестский активист Андрей Шарендо не явился на заседание по своему делу, его объявили в розыск

Брестчанин Андрей Шаренко, находящийся под домашним арестом по обвинению в клевете в отношении Александра Лукашенко (часть 2 статьи 367 УК), не явился на свой суд, сообщает брестская «Вясна».

Судья Вера Филоник постановила объявить активиста в розыск.

По версии обвинения, Андрей Шарендо дал интервью «неустановленному журналисту» и «при этом он достоверно знал, что сообщаемые им сведения будут размещены в интернете на общедоступном ресурсе».

«В интервью содержались клеветнические сведения в отношении президента Республики Беларусь, соединенные с обвинением его в особо тяжком преступлении. Впоследствии оно было опубликовано, и его прочитал неограниченный круг лиц», — писала Генпрокуратура.

9 июня суд в Бресте приговорил его жену, активистку «Европейской Беларуси» Полину Шарендо-Панасюк, к двум годам колонии общего режима. Женщину признали виновной в насилии над милиционером (статья 364 УК), оскорблении Александра Лукашенко (статья 368 УК) и представителя власти (статья 369 УК). Потерпевшими по делу признаны семь милиционеров.