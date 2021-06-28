Трем триатлонистам, задержанным за «лозунги протестного толка», дали сутки

Триатлонистам, задержанным 26 июня за «лозунги протестного толка», назначили административный арест, пишет TUT.by со ссылкой на родственников спортсменов.

Юрию Семашко и Артему Казимирчику дали 15 суток по статье об участии в несанкционированном массовом мероприятии (статья 24.23 КоАП), Александру Клименкову — 14 суток по статье о мелком хулиганстве (статья 19.1 КоАП).

Спортсменам, пишет TUT.by, на год запретили посещать физкультурно-спортивные сооружения во время проведения спортивно-массовых мероприятий и соревнований.

Ранее издание сообщало о задержаниях на минском триатлоне. На видео, которые прислали читатели TUT.by, видно, как нескольких велосипедистов останавливают милиционеры и уводят в сторону серого микроавтобуса. Один из участников триатлона при этом падает с велосипеда. Читатели также писали, что видели людей, которые катались по велодорожке с государственными красно-зелеными флагами, а несколько триатлонистов выкрикнули «Жыве Беларусь» в их сторону.