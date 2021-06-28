Суд приговорил минчанку к году домашней химии за твит с четверостишием, пародирующим гимн Беларуси

Суд Октябрьского района Минска назначил год домашней химии 26-летней минчанке Анне Важник по статье о надругательстве над государственным гимном (статья 370 УК), сообщает «Вясна».

Судья Елена Живица признала Важник виновной в том, что в личном аккаунте в твиттере девушка переделала один куплет государственного гимна, начав его с фразы «Мы экстрэмісты, мірныя людзі…». Согласно обвинению, Важник надругалась над гимном, опубликовав такое четверостишие.

В суде минчанка рассказала, что считает опубликованный твит ошибкой — она не собиралась издеваться над гимном.