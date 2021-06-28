Российская авиакомпания «Волга‑Днепр» отказалась летать над Беларусью, пишет РБК со ссылкой на представителя компании.

Такой отказ связан с санкциями, которые ЕС ввел в том числе против провайдера аэронавигационных услуг «Белаэронавигация», а также с запретом управления гражданской авиации Великобритании сотрудничать с этим провайдером, сообщил РБК анонимный источник.

Четвертый пакет санкций ввели 21 июня. Под санкции попали 78 физических и 8 юридических лиц. Среди них бизнесмены, члены семьи Александра Лукашенко, ректоры университетов, судьи, силовики и военные. Активы попавших под санкции заморозят, для них будет введен запрет на выдачу виз. Ограничения вступают в силу с момента публикации.