Анархист Николай Дедок в суде не признал вину по всем статьям обвинения

В Минском городском суде блогер и анархист Николай Дедок не признал вину по трем статьям обвинения, сообщает корреспондент «Медиазоны» из зала суда.

Анархиста обвиняют по трем статьям: в призывах к действиям против нацбезопасности Беларуси (часть 3 статьи 361 УК), участии в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК), незаконных действиях в отношении горючих веществ (часть 1 статьи 295-3).

По версии следствия, Николай Дедок 23 августа в Минске участвовал в акции протеста, где «оказал явное неповиновение законным требованиям» милиционеров, выходил на дорогу, блокировал движение транспорта, громко хлопал и выкрикивал лозунги.

«Угрожали изнасиловать, сказали, что завезут в гестапо или в лес». Рассказ Николая Дедка, переданный на волю

Также обвинение считает, что Николай Дедок несколько лет администрировал «радикальный телеграм-канал», где с целью призывать к действиям против нацбезопасности Беларуси «путем воздействия на сознание людей через интернет» распространял материалы, «направленные на дестабилизацию обстановки в стране, искусственное нагнетание напряженности и противостояния в обществе, распространение идеологии экстремизма».

Во время обыска у Дедка на съемной квартире в поселке Сосновый Осиповичского района Могилевской области силовики обнаружили и изъяли не менее трех «стеклянных бутылок с горюче-смазочными материалами». Согласно обвиненю, анархист не успел закончить изготовление взрывных предметов, поскольку не добавил туда что-либо воспламеняющееся.

12 ноября МВД сообщило о задержании Дедка, при этом на записи, опубликованной МВД, видно, что Дедок был сильно избит.