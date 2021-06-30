Минчанку, которая выселила из съемной квартиры помощницу прокурора, приговорили к 2 годам домашней химии

Суд Заводского района Минска приговорил местную жительницу Ольгу Синелеву, которая отказалась сдавать квартиру помощнице прокурора Алине Касьянчик, к двум годам домашней химии, сообщает в телеграме kp.by.

Минчанка признана виновной по статье о нарушении равноправия граждан (статья 190 УК). Суд проходил в закрытом режиме.

По версии следствия, в принадлежащей минчанке квартире проживала и была зарегистрирована помощница прокурора. Позже обвиняемая «поддалась информационному воздействию Telegram-каналов и иных интернет-ресурсов, в которых размещались призывы к ущемлению прав прокурорских работников», работающих на процессах об участии в протестах.

Хозяйка потребовала от помощницы прокурора в одностороннем порядке освободить занимаемую квартиру. За это на минчанку завели уголовное дело.