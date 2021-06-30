Европейский вещательный союз приостановил членство Белтелерадиокомпании в организации
Европейский вещательный союз приостановил членство Белтелерадиокомпании в организации
30 июня 2021, 20:27
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30 июня исполком Европейского вещательного союза (EBU) приостановил членство Белтелерадиокомпании в организации, пишет TUT.by со ссылкой на пресс-службу союза.

С 1 июля БТРК не сможет получить доступ к сервисам EBU. Это включает в себя обмен новостным и музыкальным контентом, правами на вещание определенных музыкальных и спортивных мероприятий, а также правовой, технической и исследовательской экспертизе.

В конце марта стало известно, что Беларусь не будет представлена на «Евровидении» в 2021 году. Как пояснял Европейский вещательный союз, две предложенные песни группы «Галасы ЗМеста» нарушали правила конкурса.

28 мая EBU заморозил членство БТРК из‑за «трансляцию интервью, вероятно полученных под давлением».

     
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