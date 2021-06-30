Комиссия при Совбезе будет искать в медиа информацию, которая может «нанести вред национальным интересам Беларуси»

Межведомственная комиссия по информационной безопасности при Совбезе будет выявлять в медиа информацию, «способную нанести вред национальным интересам Республики Беларусь». Таким полномочием комиссию наделил указ Лукашенко.

Указ Александра Лукашенко датируется 28 июня, а вступает в силу 26-го.

В конце августа 2020 года «Наша Ніва» писала, что решение об ограничении доступа к сайтам NN.by и Navinу.by принимала межведомственная комиссия при Совбезе. Уже тогда комиссия посчитала, что материалы «Нашай Нiвы» и Naviny.by способствуют «формированию источников угроз национальной безопасности», заключающихся в «искусственном нагнетании напряженности и противостояния в обществе, между обществом и государством» и так далее.