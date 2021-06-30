МИД ФРГ: беларуские власти требуют закрыть Институт Гете и Германскую службу академических обменов

Беларуские власти потребовали закрыть в стране Институт Гете и Германскую службу академических обменов, пишет МИД ФРГ.

— Мы сожалеем о решении белорусской стороны, которая требует прекращения деятельности Института Гете и Германской службы академических обменов (DAAD) в Беларуси. Этот шаг приведет к дальнейшей международной изоляции Беларуси. Пострадавшими от этого решения стали граждане Беларуси, лишенные возможности для дальнейшей общественной и культурной деятельности, — сообщается в пресс-релизе.

Институт Гёте — это германская неправительственная организация, задачей которой является популяризация немецкого языка за рубежом и содействие международному культурному сотрудничеству. В Минске он работал с 1993 года.

Информбюро DAAD находится в Минске с 2003 года в БНТУ. Там проводят консультации для студентов, ученых и вузов. Информируют о возможностях обучения и проведения исследований в Германии.