«СБ» опубликовала фото расстрела евреев немцами в Украине, приписав это «литовским полицейским батальонам в Беларуси»

Газета «СБ. Беларусь сегодня» в интервью с депутатом и историком Игорем Марзалюком опубликовала фото убийства еврейских женщин немецкими полицейскими, приписав эти действия «литовским полицейским батальонам в Беларуси». На это обратил внимание историк Александр Фридман.

Фото в материале газеты подписано как «Итоги "работы" литовских полицейских батальонов в Беларуси. Уничтожение евреев». Вскоре после публикации этой новости фотографию с сайта удалили, но интервью с ней опубликовано и в печатной версии газеты.

Александр Фридман отсылает к фотоколлекции Мемориального музея Холокоста в США.

«На этом фото из коллекции United States Holocaust Memorial Museum в Вашингтоне изображены не литовские, а немецкие полицейские, которые убивают еврейских женщин; дело происходит не в Беларуси, а в Мизоче (Ровенская область) в октябре 1942 года», — написал Фридман.

До осени 1939 года этот регион был частью Польши. После подписания пакта Молотова-Риббентропа и вторжения Красной Армии перешел под контроль СССР. Почти на два года ближайший город Ровно стал областным центром Украинской ССР. 28 июня 1941 года Ровно был захвачен наступающей армией нацистской Германии и до освобождения в 1944 году был административным центром Рейхскомиссариата Украина.

Обновлено в 13:20. Добавлена информация об удалении фотографии с сайта газеты.