«СБ» опубликовала фото расстрела евреев немцами в Украине, приписав это «литовским полицейским батальонам в Беларуси»

Газета «СБ. Беларусь сегодня» в интервью с депутатом и историком Игорем Марзалюком опубликовала фото убийства еврейских женщин немецкими полицейскими, приписав эти действия «литовским полицейским батальонам в Беларуси». На это обратил внимание историк Александр Фридман.
Фото в материале газеты подписано как «Итоги "работы" литовских полицейских батальонов в Беларуси. Уничтожение евреев». Вскоре после публикации этой новости фотографию с сайта удалили, но интервью с ней опубликовано и в печатной версии газеты.
Александр Фридман отсылает к фотоколлекции Мемориального музея Холокоста в США.
«На этом фото из коллекции United States Holocaust Memorial Museum в Вашингтоне изображены не литовские, а немецкие полицейские, которые убивают еврейских женщин; дело происходит не в Беларуси, а в Мизоче (Ровенская область) в октябре 1942 года», — написал Фридман.
Обновлено в 13:20. Добавлена информация об удалении фотографии с сайта газеты.