Выпускнице гимназии в Барановичах вынесли предупреждение за фото с бчб‑флагом после линейки

30 июня комиссия по делам несовершеннолетних вынесла предупреждение выпускнице барановичской гимназии №4 Ядвиге Малащенко за фото с бело-красно-белым флагом после линейки, сообщает издание Intex-Press со ссылкой на «Белапан».

После выпускной линейки в гимназии девушка сфотографировалась с флагом. На нее завели два протокола о нарушении порядка проведения массовых мероприятий (статья 24.23 КоАП). Участковый Дмитрий Бублик указал, что Малащенко, «являясь участником одиночного пикетирования, публично выражала личные и общественно-политические интересы и публично протестовала против действующей власти, сознательно и намеренно участвовала в проведении одиночного пикетирования» на территории учебного заведения и около него.

Комиссия рассматривала дело в закрытом режиме, в ее составе были в том числе представитель прокуратуры и гимназии, рассказала журналистам мать девушки, активистка движения «За Свободу» Татьяна Малащенко.

По ее словам, у дочери спрашивали, почему для нее важен флаг. Девушка ответила, что он связан с ее семьей. Также на заседании зачитали положительную характеристику выпускницы, а адвокат предложил объединить протоколы в один и закрыть дело.

«Сказали, что "нельзя полностью проигнорировать тот факт, что было полотнище", и предложили вынести предупреждение и провести профилактическую работу для ознакомления с КоАП. "За" проголосовали единогласно», — рассказала Татьяна Малащенко.