На суде над анархистом Дедком его адвокат сообщил, что при осмотре подзащитного в СИЗО обнаружили ссадины и кровоподтеки

У анархиста Николая Дедка при осмотре в СИЗО №1 в ноябре 2020 года обнаружили многочисленные ссадины и кровоподтеки. Об этом на заседании по делу анархиста рассказал его адвокат Евгений Маслов, сообщает корреспондент «Медиазоны» из зала суда.

Маслов зачитал заключение эксперта, который проводил осмотр Дедка 20 ноября. Согласно документу, ссадины и кровоподтеки обнаружили на веках, шее, грудной клетке, в поясничной области, на задней поверхности бедра.

О задержании Дедка МВД сообщило 12 ноября. На записи, опубликованной ведомством, видно, что Дедок был сильно избит.

Анархиста обвиняют по трем статьям: в призывах к действиям против нацбезопасности Беларуси (часть 3 статьи 361 УК), участии в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК), незаконных действиях в отношении горючих веществ (часть 1 статьи 295-3).

По версии следствия, Николай Дедок 23 августа в Минске участвовал в акции протеста, где «оказал явное неповиновение законным требованиям» милиционеров, выходил на дорогу, блокировал движение транспорта, громко хлопал и выкрикивал лозунги.

Также обвинение считает, что Николай Дедок несколько лет администрировал «радикальный телеграм-канал», где с целью призывать к действиям против нацбезопасности Беларуси «путем воздействия на сознание людей через интернет» распространял материалы, «направленные на дестабилизацию обстановки в стране, искусственное нагнетание напряженности и противостояния в обществе, распространение идеологии экстремизма».

Во время обыска у Дедка на съемной квартире в поселке Сосновый Осиповичского района Могилевской области силовики обнаружили и изъяли не менее трех «стеклянных бутылок с горюче-смазочными материалами». Согласно обвинению, анархист не успел закончить изготовление взрывных предметов, поскольку «не успел снабдить их приспособлением, обеспечивающим воспламенение».

Дедок в суде не признал вину по всем статьям обвинения.