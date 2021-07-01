Силовики задержали студентку, которая на вручении дипломов сказала о задержанных и уволенных юристах

Силовики задержали студентку юрфака БГУ Екатерину Винникову и провели обыск у нее в общежитии, сообщает телеграм-канал Law Verum.

30 июня девушке позвонили и позвали на беседу в РУВД 1 июля, где на нее составили протокол за несанкционированный митинг (статья 23.34 КоАП), рассказали «Медиазоне» знакомые девушки. Адвоката к Винниковой пустили только после допроса, когда она позвонила и сказала о задержании. Ночевать девушка будет в РУВД, друзья передали ей еду и жидкость для линз.

Также 1 июля в общежитии в отсутствие девушки прошел обыск, после которого конфисковали ее ноутбук.

29 июня на вручении дипломов Винникова выступила с речью, где поддержала преподавательницу юрфака Елену Лаевскую, с которой не продлили контракт, задержанного адвоката Максима Знака и других юристов. «Спасибо за то, что показали своим примером, кто такой юрист и что такое право!», — сказала девушка.

Обновлено в 21:08. Добавлена информации, что к Винниковой допустили адвоката.