Силовики пришли с обыском к матери Павла Северинца и забрали его книгу «Люблю Беларусь»

Сивлоики пришли с обыском к матери политика Павла Северинца Татьяне и забрали несколько вещей, рассказала женщина в своем фейсбуке.

«Мои рассказы были прерваны обыском: три парня и два понятых. Забрали Пашину книжку «Я люблю Беларусь», мой знаменитый зонт, бчб-флажки, которые стояли в комнатах, даже вязаный... Я предлагала им носки с бчб-полоской. Проигнорировали», — написала Татьяна Северинец.

На каком основании проводился обыск и по какому делу, женщина не уточнила.

Татьяна Северинец — координатор партии «Беларуская Христианская Демократия» по Витебску и Витебской области. Ее сына Павла Северинца в мае осудили на 7 лет колонии усиленного режима по статье о массовых беспорядках (статья 293 УК).