Суд назначил 15 суток ареста студентке, которая на вручении дипломов сказала о задержанных и уволенных юристах

Суд арестовал выпускницу юрфака Екатерину Винникову на 15 суток по статье о несанкционированном пикете (статья 24.23 КоАП), сообщает правозащитный центр «Вясна».

Судья Марина Климчук согласилась с прописанной в протоколе формулировкой, что на вручении дипломов выпускница «провела пикетирование путем высказывания общественно-политических взглядов, выступила на сцене против преследования юристов». Винникова не признала вину.

В рапорте сотрудник милиции написал, что «во время мониторинга интернета нашел запись, на которой видно, что Винникова, выступая со сцены, высказала благодарность [задержанному адвокату] Максиму Знаку, чем нарушила правила проведения массовых мероприятий, а также была в белом платье с красным поясом».

29 июня на вручении дипломов Винникова выступила с речью, где поддержала преподавательницу юрфака Елену Лаевскую, с которой не продлили контракт, задержанного адвоката Максима Знака и других юристов. «Спасибо за то, что показали своим примером, кто такой юрист и что такое право!», — сказала девушка.

30 июня девушке позвонили и позвали на беседу в РУВД, где на нее составили протокол за несанкционированный митинг (статья 24.23 КоАП), рассказали «Медиазоне» знакомые девушки. Адвоката к Винниковой пустили только после допроса, когда она позвонила и сказала о задержании. Ночевать девушка будет в РУВД, друзья передали ей еду и жидкость для линз.

Также 1 июля в общежитии в отсутствие девушки прошел обыск, после которого конфисковали ее ноутбук.