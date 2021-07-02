Певица Анжелика Агурбаш рассказала, что против нее возбудили дело о разжигании розни и оскорблении Лукашенко

Против певицы Анжелики Агурбаш возбудили уголовное дело по статьям о разжигании розни (часть 3 статьи 130 УК) и оскорблении Александра Лукашенко (часть 2 статьи 368 УК), рассказала она в инстаграме.

По словам певицы, ее объявили в розыск.

«Генеральная прокуратура Республики Беларусь уже и против меня возбудила уголовное дело по двум статьям: 130, часть 3 и 368 часть 2, объявив меня в розыск, потребовав моей экстрадиции, ареста и передачи в СИЗО №1», — говорит Агурбаш в видео, размещенном на ее странице в соцсети.