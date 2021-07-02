Четырех антифашистов приговорили к 5 и 6 годам колонии за «массовые беспорядки» и насилие над милицией; они рассказали о пытках

Суд Московского района Минска приговорил антифашистов Виталия Шишлова, Дениса Болтутя, Тимура и Тамаза Пипия, обвиняемых в участии в «массовых беспорядках» 10 августа 2020 года (часть 2 статьи 293 УК), а также в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК) и насилии над милиционерами (статья 364 УК) в сентябре, к лишению свободы в условиях усиленного режима на сроки от 5 до 6 лет и 3 месяцев, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Виталия Шишлова и Дениса Болтутя приговорили к 6 годам колонии, Тимура Пипия — к 6 годам, а его брату Тамазу дали 5 лет. Именно такие сроки запрашивал прокурор.

Согласно обвинению, все четверо обвиняемых приняли участие в «массовых беспорядках» вечером 10 августа 2020 года в районе станции метро «Пушкинская», где выкрикивали различные лозунги, искали и перемещали предметы для возведения баррикад на проезжей части дороги, использовали камни и другие предметы для нанесения телесных повреждений милиционерам, создавали препятствия для перемещения транспорта и сотрудников органов внутренних дел.

Кроме этого, в обвинении указано, что вечером и в ночь с 23 на 24 сентября 2020 года Шишлов, Болтуть и Тимур Пипия грубо нарушали порядок в районе Романовской слободы, Немиги и Серебрянки. Там они также выкрикивали лозунги, хлопали в ладоши, размахивали руками, выходили на проезжую часть дороги и блокировали движение общественного транспорта.

Также, согласно обвинению, с 22:00 до 22:15 23 сентября Пипия, Болтуть, Шишлов и другие митингующие угрожали насилием сотрудникам Ленинского РУВД по фамилиям Зеленевский и Карабанов, которые находились в спецтранспорте милиции на проспекте Рокоссовского, 77. При этом Шишлов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, распылил в салон автомобиля слезоточивый газ, чем причинил физическую боль милиционерам, а Зеленевскому — и телесные повреждения в виде химического ожога конъюнктивы обоих глаз.

В приговоре по делу также указано, что Шишлов, Болтуть и Тимур Пипия должны в солидарном порядке компенсировать потерпевшим милиционерам причиненный вред: 1 000 рублей Зеленевскому и 500 Карабанову.

В суде обвиняемые по делу рассказывали о пытках со стороны сотрудников милиции.

По словам Шишлова, 26 сентября в дом, где он находился, ворвались восемь сотрудников в бронежилетах, масках, шлемах и с оружием.

«Они приказали завести руки за голову, стать на колени, я подчинился их требованиям. На руки мне надели наручники, в лицо залили перцовый газ из баллончика, после этого два или три человека наносили мне удары по корпусу руками и ногами — всего около пяти ударов. Я не сопротивлялся», — говорил обвиняемый.

После этого, по его словам, его вывели во двор, «окунули лицом в бочку с водой и бросили в микроавтобус», где продолжили избивать.

«Меня привезли в лесополосу рядом с кукурузным полем, продолжили избивать. После чего потребовали, чтобы я на видеокамеру признался в совершении преступления — продиктовали текст, который я повторил под угрозой насилия. Из текста мне стало известно, что я распылил баллончик с перцовым газом в лицо сотрудника милиции, находившегося в милицейской машине, припаркованной в микрорайоне Серебрянка, находился там с Тимуром и Болтом», — рассказал Шишлов.

Тимур Пипия в суде рассказал, что после задержания его положили лицом в пол в микроавтобусе, по пути в Следственный комитет силовики били его руками и электрошокером около двух часов, а между этим рассказывали, что именно ему нужно будет говорить.

При этом, по словам Пипия, силовики настаивали: если он будет отказываться, то следующие несколько часов пытки будут повторяться. Кроме этого, один из оперативных опросов проходил под давлением, поскольку один из силовиков указывал, что нужно говорить и намекал, что на свободе еще осталась сестра обвиняемого, которая может оказаться в тюрьме.

Тамаз Пипия рассказал, что при задержании ему угрожали огнестрельным оружием и заставили подписывать непонятные ему бумаги. По его словам, его отвезли в незнакомое здание, где пристегнули к батарее. Позже его снова везли на машине, в лесном массиве пересадили в другой автомобиль, а по дороге сотрудники ГУБОПиК «навязывали события про 23 сентября и 10 августа». При этом сотрудники не представлялись, и обвиняемый не понимал, что это за люди.

Перед допросом в суде Пипия рассказал, что семь часов «катался в неизвестных местах, после чего сказал то, что надо было сказать» ГУБОПу, и оговорил других людей, за что ему очень стыдно.

«Все время находился под жутким давлением, опасался за свою жизнь с самой первой минуты, как оказался в микроавтобусе», — говорил он на заседании по делу.