Лукашенко рассказал о попытке убийства ведущего СТВ Григория Азаренка

Александр Лукашенко рассказал, что 1 июля на жизнь ведущего СТВ Григория Азаренка было совершено покушение. Его слова приводит близкий к Лукашенко телеграм-канал «Пул Первого».

«Была попытка убийства Азаренка. Это случилось прошлой ночью», — цитирует Лукашенко канал.

«Цель, цитирую, — обездвижить, захватить, бросить в багажник. Вывезти в лес в самое глухое место, отрезать язык. Взять ножницы, чтобы сам это сделал. Если не сделает сам — тот, кто был нанят за десять тысяч долларов — деньги были перечислены, должен был осуществить эту операцию, заснять на камеру и выложить в интернет», — дополнило цитату Лукашенко госагентство «Белта».

По словам Лукашенко, это преступление задумывалось как предупреждение: «смотрите, мы вас всех перережем, как минимум отрежем языки, чтобы молчали».

«Если не получится — убить. Пистолет был привезен из Украины и спрятан в тайнике в Гомельской области, как и другие приборы (тепловизоры и прочее), которые использовались при попытке подорвать вилейскую станцию связи Российской Федерации с военно-морским флотом в Атлантике. Все были изобличены, найдены тайники. Операция продолжалась долго. Опять спросите фамилию? Пожалуйста, это Сосновский. Арестован и дает показания», — сказал он.

При этом Лукашенко отметил «мужество Григория Азаренка».

«Они трижды пытались его захватить или убить. Цель была — зайти в квартиру и в квартире», — сказал он.

По словам Лукашенко, спецслужбы привлекли Азаренка к спецоперации, во время которой он первым начал драку с «бандюгой».

«Это было опасно. Но он, как настоящий мужик, пошел. И что удивительно: он первым с бандюгой, который шел на него (и он знал, что он вооружен), начал драку. Он повалил его и начал с ним бороться. Буквально секунды — и были захвачены эти мерзавцы. Я хочу поблагодарить родителей за этого парня», — сказал Лукашенко. Как отмечает «Белта», говоря это, он «чуть сдержал эмоции».

Обновлено в 19:00. Дополнена цитата Лукашенко по «Белта».

Обновлено в 19:06. Добавлена цитата Лукашенко по «Белта».