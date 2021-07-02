Tribuna: спортивный журналист Александр Ивулин, отбывающий административный арест, стал подозреваемым по уголовному делу

Журналист Tribuna Александр Ивулин стал подозреваемым по уголовной статье и будет переведен в СИЗО, сообщает само издание. О том, по какой статье подозревают журналиста, информации нет.

«Насколько мне известно, там ничего нового нету. В любом случае, завтра узнаем. Если он не выходит, то что-то есть», — сказал «Медиазоне» адвокат журналиста по административному делу.

Позже Tribuna сообщила, что Ивулина подозревают по статье о грубом нарушении порядка (статья 342 УК). В течение 72 часов ему должны предъявить обвинение, либо его освободят из-под стражи.

4 июня суд Фрунзенского района арестовал Ивулина на 30 суток по статье о повторном незаконном пикетировании (часть 3 статьи 24.23 КоАП).

Его коллегу по Youtube-каналу «ЧестнОК» Ярослава Писаренко суд арестовал на 15 суток по части 1 статьи 24.23 КоАП.

Ивулина и Писаренко задержали 3 июня. В их квартире силовики провели обыск, а позже увезли журналистов в неизвестном направлении. Позже выяснилось, что они находятся в изоляторе на Окрестина.

Александр Ивулин — спортивный журналист издания Tribuna, автор проекта «ЧестнОК» и футболист клуба «Крумкачы». 30 декабря его оштрафовали на 810 рублей по той же статье 23.34 КоАП.

Ярослав Писаренко в августе покинул «Белтелерадиокомпанию», где работал ведущим спортивных новостей; сейчас журналист монтирует выпуски блога Ивулина.

Обновлено в 20:53. Добавлена информация Tribuna об уголовной статье, которую вменяют Ивулину.