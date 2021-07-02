В отношении адвоката Бабарико Дмитрия Лаевского возбудили дисциплинарное производство

Минской городской коллегии адвокатов возбудил дисциплинарное производство в отношении адвоката Виктора Бабарико Дмитрия Лаевского, сообщил сам адвокат в своем телеграм-канале.

«В судебных прениях в защиту Виктора Бабарико я обосновал отсутствие признаков преступления ("получение взятки") в действиях других обвиняемых, высказал несогласие с их позицией и заявил о необходимости их оправдания. Об этом же говорил в своих показаниях мой подзащитный, чью позицию я как защитник поддерживал и отстаивал. Делал это добросовестно и принципиально», — говорит адвокат о причинах возбуждения производства.

Лаевский также пишет, что право оспаривать позицию других участников процесса, особенно если она используется для обвинения его подзащитного, не ограничено ни законом, ни правилами профессиональной этики.

«Ставить вопрос об оправдании тех, чьё согласие с обвинением используется для преследования моего подзащитного, ни закон, ни правила профэтики не запрещают», — добавляет он.

24 марта стало известно, что совет коллегии адвокатов начал дисциплинарное производство в отношении адвоката Дмитрия Лаевского за пост в фейсбуке. Позже адвокату объявили выговор.

«[Поводом] стал пост в фейсбуке по теме моего несогласия с проектом изменений в законодательство об адвокатуре», — сказал тогда Лаевский.