Литва объявила режим экстремальной ситуации в связи с потоком мигрантов, нелегально переходящих границу

В связи с большими потоками мигрантов, незаконно переходящих границу Литвы с Беларусью правительство Литвы решило объявить режим экстремальной ситуации в стране, сообщает Delfi.

Как отмечает издание, оперативным главой по экстремальной операции назначена министр внутренних дел Агне Билотайте. Всего за прошедшие сутки пограничники задержали 150 человек, незаконно следовавших в Литву — это почти в три раза больше, чем прежние суточные рекорды.

Всего для таких людей оборудовали 835 мест для расселения, из них занято около 500, сообщили изданию представители литовского МВД.