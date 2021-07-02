Литва объявила режим экстремальной ситуации в связи с потоком мигрантов, нелегально переходящих границу
Литва объявила режим экстремальной ситуации в связи с потоком мигрантов, нелегально переходящих границу
2 июля 2021, 19:32
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В связи с большими потоками мигрантов, незаконно переходящих границу Литвы с Беларусью правительство Литвы решило объявить режим экстремальной ситуации в стране, сообщает Delfi.

Как отмечает издание, оперативным главой по экстремальной операции назначена министр внутренних дел Агне Билотайте. Всего за прошедшие сутки пограничники задержали 150 человек, незаконно следовавших в Литву — это почти в три раза больше, чем прежние суточные рекорды.

Всего для таких людей оборудовали 835 мест для расселения, из них занято около 500, сообщили изданию представители литовского МВД.

     
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