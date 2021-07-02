На журналиста телеканала «Настоящее время» Романа Васюковича составили протокол за работу без аккредитации

На журналиста международного телеканала «Настоящее время» Романа Васюковича составили протокол за незаконное изготовление и распространение продукции СМИ (часть 3 статьи 23.5 КоАП), сообщает БАЖ.

Журналиста будут судить за работу без аккредитации от министерства иностранных дел в прямом эфире программы «Главное» 25 мая.

Васюковича вызвали в Первомайский РУВД, где опросили по поводу сотрудничества с каналом «Настоящее время» и составили административный протокол. Суд пройдет сегодня в 14:00, но, как пишет БАЖ, Васюкович не сможет присутствовать на заседании.

Позже Васюкович сообщил «Медиазоне», что суд перенес заседание на 14:10 6 июля.

Обновлено в 14:25. Роман Васюкович сообщил «Медиазоне», что на него составили протокол за выход в прямой эфир 25 мая, а не 25 июня, как сообщалось изначально.

Обновлено в 15:33. Добавлена информация о переносе заседания.