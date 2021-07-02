Лукашенко: в Беларуси вскрыли «спящие террористические ячейки»

Александр Лукашенко рассказал, что в Беларуси вскрыли «спящие террористические ячейки, так называемые отряды самообороны». Об этом сообщает «Белта».

«Цель этих ячеек — насильственная смена власти в день икс. Они сами пока не знают, что это за день икс: к нему надо подвести наш народ», — сказал Лукашенко.

По его словам, «в этом замешаны» Германия, Украина, США, Польша и Литва. Как говорит Лукашенко, был создан «телеграм-ресурс "Отряды самообороны Беларуси"», в котором числились 2 500 подписчиков.

«Это их боевой резерв. Мы их знаем в лицо. И внимание: владелец чата — гражданин Германии господин де Хоффман, ранее гражданин России и Украины. Основной модератор этого действа — гражданин Российской Федерации Дудников», — рассказал Лукашенко.

При этом, по его словам, что недавно эти же люди пытались уничтожить большое количество лесозаготовительной техники в лесхозах.

«Фамилия исполнительницы, которая сама вызвалась, Н. Матвеева. Перехвачена группой "Альфа", арестована и дает показания. В ближайшее время мы вас ознакомим с ними. Какая цель — поджечь колонну автомобилей ночью, выложить это в интернете и показать: смотрите, мы живы, мы боремся и свергнем этот режим. Это было 8 июня — ее задержание. Покушение не удалось», — дополнил Лукашенко.

Кроме того, «отряды самообороны», по его словам, также пытались подорвать узел связи Военно-морского флота России в Вилейке. Это он обсуждал во время последнего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы серьезнейшим образом обсудили и эту проблему. Результат этого обсуждения вы понимаете. Все участники теракта, в том числе те, кто осуществлял и организовывал, в течение двух суток были найдены и арестованы», — сказал Лукашенко.

Также Лукашенко назвал фамилии задержанных: Гулевич, Ашурак, Глотов, Господарев. Как пишет «Белта», они «хотели сбежать в Украину и Литву, но попытки не удались».

«Молодцы ребята из группы "Альфа" и другие, которые их задержали», — поблагодарил Лукашенко силовиков.

Кроме этого он рассказал, что неделю назад на границе с Литвой был перехвачен беспилотник, к которому была прицеплена канистра со взрывчаткой; ее удалось обезвредить.

«Я честно сказал, что мы не будем больше держать тех, кого вы гнобили в Афганистане, Иране, Ираке. У нас нет на это ни денег, ни сил в результате ваших санкций. И, понимаете, никто не знает, что происходит в Литве и на границе, это просто факт. Много можно называть эти факты, но скажу одно: я распорядился, чтобы все эти эпизоды были изложены конкретнейшим образом в средствах массовой информации, и поручил правоохранительным органам произвести, грубо говоря, зачистку по всей стране. Они перешли черты. Мы им простить не можем», — подчеркнул Лукашенко.

Он также поручил МИД пригласить руководителей дипмиссий названных государств и категорически потребовать «выдачи преступников».

«Все факты задокументированы, и мы докажем их вину. Там и доказывать не надо: они сами им об этом расскажут. И вы увидите их истинное лицо: и немцев, и американцев, и поляков, и литовцев», — добавил он.

Обновлено в 20:02. Добавлена цитата Александра Лукашенко по «Белта».

Исправлено 3 июля в 22:01. В цитате Лукашенко была неправильно написана фамилия модератора чата, гражданина России Дудникова.