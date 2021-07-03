На СТВ показали «кадры покушения» на телеведущего Григория Азаренка

В эфире телеканала СТВ показали кадры, как утверждает сам телеканал, нападения на телеведущего Григория Азаренка, которое случилось 1 июля. Эту часть эфира опубликовала «Наша Ніва».

Как сообщает телеканал, нападавших было двое: Дмитрий Сосновский и «его подельник». Имя и фамилию подельника не назвали.

На запись также попали кадры из машины, в которой сидели, как утверждает телеканал, нападавшие. На них видно, как при выходе из машины у подельника Сосновского висит на ремне кобура с предметом, похожий на пистолет.

На видео также попало и задержание. Первым к Азаренку подходит подельник, Азаренок делает шаг в сторону, начинается конфликт. В этот же момент несколько человек в штатском подбегают к Сосновскому, который шел на расстоянии нескольких метров от подельника, и заламывают его.

О попытке покушения на Азаренка Александр Лукашенко рассказал 2 июля.

«Цель, цитирую, — обездвижить, захватить, бросить в багажник. Вывезти в лес в самое глухое место, отрезать язык. Взять ножницы, чтобы сам это сделал. Если не сделает сам — тот, кто был нанят за десять тысяч долларов — деньги были перечислены, должен был осуществить эту операцию, заснять на камеру и выложить в интернет», — сказал он.

По словам Лукашенко, это преступление задумывалось как предупреждение: «смотрите, мы вас всех перережем, как минимум отрежем языки, чтобы молчали».

«Если не получится — убить. Пистолет был привезен из Украины и спрятан в тайнике в Гомельской области, как и другие приборы (тепловизоры и прочее), которые использовались при попытке подорвать вилейскую станцию связи Российской Федерации с военно-морским флотом в Атлантике», — сказал он.

По словам Лукашенко, спецслужбы привлекли Азаренка к спецоперации, во время которой он первым начал драку с «бандюгой».

«Это было опасно. Но он, как настоящий мужик, пошел. И что удивительно: он первым с бандюгой, который шел на него (и он знал, что он вооружен), начал драку. Он повалил его и начал с ним бороться. Буквально секунды — и были захвачены эти мерзавцы. Я хочу поблагодарить родителей за этого парня», — сказал Лукашенко. Как отмечает «Белта», говоря это, он «чуть сдержал эмоции».