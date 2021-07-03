Госпогранкомитет: охрана границы Беларуси с Украиной проходит в усиленном режиме

Охрана государственной границы Беларуси с Украиной осуществляется в усиленном варианте пограничной службы и пограничного контроля, сообщил госагентству «Белта» официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.

«С учетом складывающейся обстановки на отдельных участках органы пограничной службы применяют тактические резервы для ужесточения контроля за порядком посещения и пребывания граждан в пограничной зоне и полосе. Оформление лиц, пересекающих границу в пунктах пропуска, осуществляется как на въезд, так и на выезд с учетом действующих ограничений и дополнительных мер безопасности, которые заключаются в усилении контроля лиц и досмотра транспортных средств, прежде всего следующих на въезд в Беларусь», — рассказал Бычковский.

Как отмечает агентство, в целом на украинском направлении увеличено количество пограничных нарядов как на зеленой границе, так и в пунктах пропуска.

2 июля Александр Лукашенко распорядился «перекрыть границу» с Украиной.

«Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной», — сказал он.