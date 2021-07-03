ОНТ показал допрос участницы чата «Отряды самообороны Беларуси», которая собиралась «поджечь колонну автомобилей» в лесхозе

Телеканал ОНТ показал кадры допроса участницы чата «Отряды гражданской самообороны Беларуси» (ОГСБ) в телеграме.
Как утверждает телеканал, в чате она была под ником «Октавиа», а ее реальное имя — Наталья Матвеева.
В эфире показали аудиозапись, на которой слышен женский голос. Женщина говорит, что хочет устроить «диверсию»: сжечь лесозаготовительную технику и «выложить видео, что это сделало ОГСБ».
«Дис тему сначала одобрил, а потом ее отмел, сказал, что это неинтересно, что это не будет греметь. Мы созванивались, были долгие споры. [склейка] Дис меня очень мало направлял, в основном доверил мне разработку операции», — сказала Матвеева.
Дис, как утверждает телеканал, это ник гражданина Германии Хоффмана, которого 2 июля Александр Лукашенко назвал владельцем чата «так называемых отрядов самообороны».
«Мы их знаем в лицо. И внимание: владелец чата — гражданин Германии господин де Хоффман, ранее гражданин России и Украины», — говорил Лукашенко.
По его словам, Матвееву «перехватила» «Альфа» 8 июня.
«Цель — поджечь колонну автомобилей ночью, выложить это в интернете и показать: смотрите, мы живы, мы боремся и свергнем этот режим», — говорил Лукашенко.
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