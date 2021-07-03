Литовские пограничники задержали еще 116 мигрантов, нелегально следовавших из Беларуси
Литовские пограничники задержали еще 116 мигрантов, нелегально следовавших из Беларуси
3 июля 2021, 11:32
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Сотрудники пограничной службы Литвы задержали 116 мигрантов, незаконно следовавших из Беларуси, сообщает пресс-служба ведомства.

При этом пограничники применили слезоточивый газ и делали предупредительные выстрелы из оружия — причиной ведомство называет сопротивление со стороны восьми мигрантов.

Как отмечает погранслужба, 111 человек задержали в муниципалитете Друскининкай. Всего за последние два дня друскининкайские пограничники задержали 179 иностранцев. По предварительным данным, среди мигрантов были граждане нескольких стран, в том числе Индии и Гамбии.

2 июля ведомство сообщало о задержании 150 иностранцев за сутки. В тот же день в связи с большими потоками мигрантов, незаконно переходящих границу Литвы с Беларусью правительство Литвы объявило режим экстремальной ситуации в стране.

Всего для мигрантов, незаконно следовавших из Беларуси оборудовали 835 мест для расселения, из них занято около 500, сообщали представители литовского МВД.

     
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