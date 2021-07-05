Правозащитники признали журналиста Александра Ивулина и еще четырех фигурантов уголовных дел политическими заключенными

Правозащитники признали журналиста Александра Ивулина политическим заключенным, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Кроме Ивулина, политзаключенными признаны фигуранты уголовных дел о грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК) Даниил Колесников, Максим Жаров, Илья Толкач и фигурант дела о массовых беспорядках (часть 2 статьи 293 УК) Руслан Волков.

Всего правозащитники признали политзаключенными 534 человека.

Александр Ивулин — спортивный журналист издания Tribuna, автор проекта «ЧестнОК» и футболист клуба «Крумкачы».

Ивулина и его коллегу по Youtube-каналу «ЧестнОК» Ярослава Писаренко задержали 3 июня.

4 июня суд Фрунзенского района арестовал Ивулина на 30 суток по статье о повторном незаконном пикетировании (часть 3 статьи 24.23 КоАП). Писаренко арестовали на 15 суток по статье о пикетировании (часть 1 статьи 24.23 КоАП).

2 июля Tribuna сообщила, что Ивулина подозревают по статье о грубом нарушении порядка (статья 342 УК).