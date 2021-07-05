Генпрокуратура Беларуси направила в Россию требование о выдаче певицы Анжелики Агурбаш

Генпрокуратура Беларуси просит Россию выдать певицу Анжелику Агурбаш, обвиняемую на родине по двум уголовным статьям. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.

По версии обвинения, с августа 2020 года Анжелика Агурбаш «как самостоятельно, так и в группе с неустановленными лицами размещала в интернете сведения, направленные на возбуждение иной социальной вражды и розни».

Кроме этого, певица «в группе с неустановленными лицами также опубликовала в в интернете сведения, содержащие оскорбления президента Республики Беларусь, соединенные с обвинением его в совершении особо тяжких преступлений».

В отношении Агурбаш в Беларуси санкционирована мера пресечения в виде заключения под стражу.

Адвокат певицы сказал РИА "Новости", что у его подзащитной российское гражданство, а российская конституция, по его словам, запрещает выдавать своих граждан.

2 июля стало известно, что против певицы Анжелики Агурбаш возбудили уголовное дело по статьям о разжигании розни (часть 3 статьи 130 УК) и оскорблении Александра Лукашенко (часть 2 статьи 368 УК).

Обновлено в 16:38. Добавлен комментарий адвоката Агурбаш.