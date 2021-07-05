Правительство закрыло корпункт «Еврорадио» в Беларуси

Совмин постановил закрыть в Беларуси корреспондентский пункт «Европейское радио для Беларуси». Такое постановление размещено в реестре Национального правового интернет-портала Беларуси.

Постановление «О закрытии в Республике Беларусь корреспондентского пункта общества с ограниченной ответственностью "Европейское радио для Беларуси" (Республика Польша)» принято правительством Беларуси 2 июля.

В августе 2020 года Мининформ ограничил доступ к сайту «Еврорадио».