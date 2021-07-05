Главу партии БНФ Григория Костусева перевели из СИЗО КГБ в больницу на Володарке с отеками и проблемами с сердцем

У председателя партии БНФ в СИЗО КГБ появились проблемы с сердцем и отекли ноги, его перевели в больницу СИЗО-1 на Володарского, пишет «Наша Нiва». Дочь Костусева подтвердила эту информацию «Медиазоне».

По ее словам, сейчас состояние Костусева стабильное, проблемы со здоровьем у него были и раньше.

«Видно, перенесенные стрессы дали о себе знать», — предположила дочь Костусева в разговоре с «Медиазоной».

По ее словам, политика госпитализировали 2 июля, но об этом Екатерина узнала 5 июля, когда в СИЗО КГБ не приняли передачу. Адвокат Костусева, говорит дочь политика, тоже не знал о госпитализации.

Политолога Александра Федуту, юриста Юрия Зенковича, главу партии БНФ Григория Костусева и бухгалтера Ольгу Голубович обвиняют в заговоре с целью захвата государственной власти (часть 1 статьи 357 УК). Их задержали в апреле. Кроме них по делу проходят еще несколько человек, проживающих не в Беларуси.

По версии КГБ, обвиняемые при поддержке американских спецслужб планировали государственный переворот и убийство Александра Лукашенко и всей его семьи.

Обновлено в 16:27. Добавлена дата госпитализации Костусева и утверждение его дочери, что о госпитализации она узнала 5 июля.

Исправлено в 16:39. Была неверно указана дата госпитализации Костусева. Его госпитализировали 2 июля.