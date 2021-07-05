Уголовное дело против Максима Знака и Марии Колесниковой рассмотрит Минский областной суд

Уголовное дело против членов Координационного совета Максима Знака и Марии Колесниковой рассмотрит Минский областной суд. Об этом написал адвокат Знака Дмитрий Лаевский.

По словам Лаевского, дата рассмотрения пока неизвестна.

«Защитой с самого начала последовательно оспаривалось обвинение ввиду отсутствия составов каких-либо преступлений. Мы покажем в суде, что обвинение не имеет под собой никаких правовых оснований», — написал Лаевский.

Колесникову и Знака обвиняют по трем статьям: о призывах к действиям против нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК), заговоре с целью захвата власти неконституционным путем (часть 1 статьи 357 УК) и создании экстремистского формирования (часть 1 статьи 361-1 УК).

По версии обвинения, Знак и Колесникова «совместно с иными лицами не позднее 16 июля 2020 года вступили в тайный сговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем».

«Провозгласив и позиционируя себя представителями подавляющего большинства граждан Беларуси, готовили и публично озвучивали заявления о победе на выборах кандидата Тихановской, утрате народом Беларуси доверия к органам власти и управления, слабости действующей власти», — считает Генпрокуратура.

Также обвиняемые призывали к забастовкам на госпредприятиях, «неоднократно прямо и в завуалированной форме призывали к признанию выборов недействительными, а действующего главу государства — нелегитимным», уверено ведомство.

По версии Генпрокуратуры, обвиняемые «и ряд иных лиц» объявили о создании координационного совета, скрывая мотивы его создания. Действительной целью создания КС, утверждает ведомство, «являлась координация протестной активности», направленной на «захват государственной власти и смену политического руководства неконституционным путем; разжигание политической, идеологической и социальной вражды в обществе; публичные призывы к воспрепятствованию законного функционирования органов государственной власти и управления».

«Названные направления работы "координационного совета" свидетельствуют об осуществлении им экстремистской деятельности», — писала Генпрокуратура.