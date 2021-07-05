Офис Светланы Тихановской в Литве получил дипломатический статус

Офис политика Светланы Тихановской получил дипломатический статус в Литве, сообщила ее команда в телеграм-канале.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис на брифинге со Светланой Тихановской заявил о признании ее Офиса «официальным представительством беларусской демократии», пишет канал политика.

По информации команды Тихановской, «уже ведется работа над открытием представительств в других странах».

«Я благодарю Литву за ту огромную поддержку, которую и весь беларусский народ, и я лично получили за эти месяцы. Беларусь — это не Лукашенко, а беларусский народ. И теперь это признано официально», — цитирует телеграм-канал Тихановскую.