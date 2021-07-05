Amnesty International потребовала освободить студентку, поддержавшую на вручении дипломов Знака и других юристов

Amnesty International потребовала освободить выпускницу юрфака БГУ Екатерину Винникову, которая поддержала на вручении дипломов задержанных и уволенных юристов. Об этом сообщает сайт правозащитной организации.

«Екатерина Винникова должна быть немедленно и безоговорочно освобождена, ее преследование в любой форме должно быть прекращено. Беларуские власти обязаны прекратить борьбу со своим народом и положить конец политически мотивированным репрессиям, освободив всех, кто был лишен свободы исключительно за осуществление своих прав человека», — сказала директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс.

29 июня на вручении дипломов Винникова выступила с речью, где поддержала преподавательницу юрфака Елену Лаевскую, с которой не продлили контракт, задержанного адвоката Максима Знака и других юристов. «Спасибо за то, что показали своим примером, кто такой юрист и что такое право!», — сказала девушка.

30 июня девушке позвонили и позвали на беседу в РУВД, где на нее составили протокол за несанкционированный митинг (статья 24.23 КоАП). Адвоката к Винниковой пустили только после допроса, когда она позвонила и сказала о задержании.

2 июля суд арестовал выпускницу юрфака Екатерину Винникову на 15 суток по статье о несанкционированном пикете (статья 24.23 КоАП).