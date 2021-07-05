В Березино задержали активиста Павла Виноградова; у него дома прошел осмотр

Активиста Павла Виноградова задержали по статье об участии в массовом мероприятии (статья 24.23 КоАП), он в ИВС. Об этом сообщил в фейсбуке его отец Юрий.

По его словам, у Виноградова изъяли компьютер, судить его будут завтра.

Ранее активист написал на своей странице в фейсбуке, что в его доме проводят осмотр.

Жена активиста Светлана рассказала «Медиазоне», что его задержали за пост в фейсбуке от 8 мая, в котором «усмотрели призыв на акцию».

Обновлено в 22:26. Добавлен комментарий жены Виноградова.