Верховный суд приговорил Виктора Бабарико к 14 годам лишения свободы

Верховный суд на выездном заседании в здании суда Московского района Минска приговорил Виктора Бабарико к 14 годам колонии усиленного режима, пишет РИА «Новости».

Суд признал политика виновным по двум статьям УК — получение взятки в особо крупном размере (часть 3 статьи 430 УК) и легализация средств, полученных преступным путем (часть 2 статьи 235 УК). Он единственный из восьми обвиняемых по делу «Белгазпромбанка» не признал вину по всем эпизодам обвинения.

Кроме того, экс-банкиру присудили штраф в размере 5 000 базовых величин и постановили взыскать с него «доход, полученный преступным путем» в размере 47 711 691,23 рублей. Также его лишили права занимать руководящие должности на 5 лет.

Обвиняемых в получении взятки заместителей Бабарико Сергея Шабана и Дмитрия Кузьмича суд приговорил к 6 и 6,5 годам лишения свободы соответственно. Александра Ильясюка, Сергея Добролета и Кирилла Бадея суд приговорил к 5,5 годам лишения свободы, рассказал «Медиазоне» один из адвокатов.

Заместителю Бабарико Алексею Задойко суд назначил 5 лет домашней химии.

Совладельца и руководителя компании «Активлизинг» Виктора Кобяка обвиняли в даче взятки (часть 2 статьи 431 УК) топ-менеджерам «Белгазпромбанка» в размере не менее 2,4 млн долларов. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

Исправлено в 11:00. В новости были неверно указан приговор Сергею Шабану и Дмитрию Кузьмичу. Шабана приговорили к 6 годам лишения свободы, Кузьмича к 6,5.