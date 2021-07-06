Жительницу Боровлян приговорили к двум годам химии и штрафу в 9 000 рублей за комментарий о генпрокуроре

Минский районный суд приговорил 47-летнюю жительницу Боровлян Наталью Красько к двум годам химии и штрафу в 9 000 рублей за комментарий о генпрокуроре Андрее Шведе по статье о клевете (статья 188 УК), пишет «Вясна».

По версии обвинения, Красько в чате «Кулуары KYKY», под постом об усилении ответственности за экстремизм 1 февраля написала, что «генеральный прокурор — преступник». Ее задержали, в квартире прошел обыск.

На суде Красько частично признала вину. Она говорила, что фраза написана лично ей, признала, что слово негативное, которое может позорить честь, но не признала, что это клевета. По словам Красько, она не относила фразу лично к Шведу, а к его должности.

Пострадавший Швед в суд не явился. Прокурор попросил назначить Красько 2 года химии и оштрафовать ее на 10 000 рублей. Суд назначил ей 2 года домашней химии и снизил сумму штрафа на тысячу рублей.