МИД Беларуси решил «сократить до минимума» представительство Литвы в стране из‑за наделения офиса Тихановской дипстатусом

Министерство иностранных дел приняло решение «сократить до минимума» дипломатическое представительство Литвы из-за наделения офиса политика Светланы Тихановской дипломатическим статусом в Литве, сообщает пресс-служба ведомства.

Как пишет МИД, ведомство вызвало временную поверенную в делах Литвы в Беларуси Асту Андияускене.

«Литовскому дипломату указано, в частности, на категорическую неприемлемость заявлений руководства МИД Литвы о наделении неких эфемерных структур в виде офиса т.н. "Белорусского демократического представительства" в Вильнюсе официальным дипломатическим статусом», — сообщает МИД.

По мнению ведомства, это решение Литвы «продолжает серию предпринятых в последнее время официальным Вильнюсом нелепых и откровенно враждебных шагов, прямо противоречащих духу и уровню добрососедских отношений и подрывающих двустороннее сотрудничество».

Как считает МИД, «с международно-правовой точки зрения правительство Литвы превратило свои суверенные полномочия в выстраивании межгосударственных отношений в фарс».

«Вместе с тем решение призвано, очевидно, помочь литовским властям обосновать своим налогоплательщикам немалые финансовые расходы на содержание лиц, покинувших Беларусь и называющих себя ее представителями. Это, пожалуй, единственная логичная трактовка вчерашних вербальных эскапад главы МИД Литвы», — добавляет ведомство.

Также, по мнению МИД, «примечательно, что этот шаг формально объясняется в Литве тем, что сотрудничество с т.н. "официальным представительством" отвечает целям литовской внешней политики и национальной безопасности. Как пишет ведомство, таким образом «литовская сторона сама подтвердила авторство и "принадлежность" инициативы по созданию, продвижению и финансированию данного проекта».

«Вольная и весьма своеобразная интерпретация литовскими властями положений дипломатического и международного права не подменит истинного положения вещей. Придание заведомо нелегитимным структурам мнимого официального статуса так и останется иллюзорной попыткой сформировать параллельную реальность», — добавляет пресс-служба.

Белорусская сторона при этом «предпримет усилия по поиску способов минимизации последствий негативных решений литовского правительства на граждан Литвы», а также «найдет способ к продолжению и сохранению взаимодействия, а также традиционно добрососедских отношений с дружественным литовским народом», отмечают в ведомстве.

Как позже уточнили госагентству «Белта» в пресс-службе МИД, в посольстве Литвы оставят одного сотрудника консульской службы, а также трех сотрудников административно-технического персонала.

Ранее офис Светланы Тихановской получил дипломатический статус в Литве. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис на брифинге с ней заявил о признании ее Офиса «официальным представительством беларусской демократии».

Обновлено в 23:27. Добавлена информация «Белта».