Еще десяти обвиняемым по делу о «массовых беспорядках» в Пинске дали от 4 до 5,5 лет колонии

Суд Московского района Бреста приговорил десятерых обвиняемых по уголовному делу о «массовых беспорядках» в Пинске с 9 по 10 августа 2020 года к лишению свободы в условиях усиленного режима на сроки от 4 до 5,5 лет, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Обвиняемым Сергею Волкову, Александру и Сергею Шоломицким дали 4 года колонии. Леониду Германовичу, Андрею Моцуку и Александру Шандыбе — 4,5 года. Сергея Тибца, Валентина Колба и Андрея Хвесковца приговорили к 5 годам лишения свободы, а Александра Лопуха — к 5,5 годам. Как отмечают правозащитники, именно такие сроки запрашивало обвинение.

Согласно обвинению, все мужчины приняли участие в «массовых беспорядках» (часть 2 статьи 293 УК), которые были сопряжены с насилием в отношении сотрудников милиции и повреждением имущества. Протестующие, говорится в обвинении, наносили сотрудникам милиции удары руками, ногами и различными предметами, а затем уничтожили и повредили транспортные средства и иное имущество, принадлежавшее ОВД и частным лицам.

В результате потерпевшими по делу признаны 109 сотрудников милиции, которым были причинены легкие телесные повреждения, не повлекшие за собой кратковременного расстройства здоровья.

Из всех обвиняемых только только Леонид Германович признал вину полностью — остальные признали ее частично.

Все обвиняемые, за исключением Сергея Волкова, признали, что совершали действия, предъявленные в обвинении, то есть бросались различными предметами. При этом они не преследовали цели причинения кому-либо телесных повреждений или применения насилия. Обвиняемые также говорили, что не принимали участия в «массовых беспорядках», не действовали группой лиц, поскольку не были друг с другом знакомы, не применяли насилия и не повреждали и не уничтожали чужого имущества.

Ранее суд уже приговорил 14 фигурантов этого дела к колонии на сроки от 5,5 до 6,5 лет.