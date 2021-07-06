Суд оштрафовал журналиста телеканала «Настоящее время» Романа Васюковича на 870 рублей за работу без аккредитации
Суд оштрафовал журналиста телеканала «Настоящее время» Романа Васюковича на 870 рублей за работу без аккредитации
Преследование журналистов
6 июля 2021, 16:03
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Суд Первомайского района Минска оштрафовал журналиста телеканала «Настоящее время» Романа Васюковича на 30 базовых величин (870 рублей) за работу без аккредитации (часть 3 статьи 23.5 КоАП), рассказал Васюкович «Медиазоне».

На журналиста составили протокол за работу без аккредитации от министерства иностранных дел в прямом эфире программы «Главное» 25 мая. Васюковича вызвали в Первомайский РУВД, где опросили по поводу сотрудничества с каналом «Настоящее время» и составили административный протокол.

7 апреля суд оштрафовал журналиста на 580 рублей за ввоз в страну книги «Белорусский Донбасс», которую признали экстремистской спустя несколько месяцев.

     
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