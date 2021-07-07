Редактора новостей издания «Першы рэгіен» отпустили домой; 8 июля над ним продолжится суд

Редактора новостей издания «Першы рэгіен» Олега Супрунюка отпустили домой, написал журналист на своей странице в фейсбук.

— Друзья, большое спасибо за поддержку. Я дома. Завтра продолжение суда, — написал журналист.

6 июля в Бресте силовики задержали редактора новостей сайта «Першага рэгіена» Олега Супрунюка. Об этом сообщило само издание.

Позже стало известно, что журналисту вменяют распространение экстремистских материалов (часть 2 статьи 19.11 КоАП).

25 июня суд Ганцевичского района признал экстремистским «изображение красно-белого орнамента со вставками левосторонней свастики красного цвета», на фотографии, иллюстрирующей один из материалов Супрунюка. Ссылка на материал включена в список экстремистских материалов Мининформа.