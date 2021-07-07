МИД Литвы решил «сократить до минимума» дипломатическое представительство Беларуси в стране

Министерство иностранных дел Литвы приняло решение «сократить до минимума» дипломатическое присутствие Беларуси в ответ на аналогичные меры, принятые беларуским МИД 6 июля, пишет Delfi.

Литва разрешила Беларуси оставить в стране одного консульского работника и трех технически-административных работников, сказал глава МИД Габриэлюс Ландсбергис.

6 июля МИД Беларуси решил «сократить до минимума» представительство Литвы в стране из-за наделения офиса Тихановской дипстатусом.

Как позже уточнили госагентству «Белта» в пресс-службе МИД, в посольстве Литвы оставят одного сотрудника консульской службы, а также трех сотрудников административно-технического персонала.

Ранее офис Светланы Тихановской получил дипломатический статус в Литве. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис на брифинге с ней заявил о признании ее Офиса «официальным представительством беларусской демократии».