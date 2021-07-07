В Бресте силовики задержали редактора новостей издания «Першы рэгіен»

6 июля в Бресте силовики задержали редактора новостей сайта «Першага рэгіена» Олега Супрунюка. Об этом сообщило само издание.

По словам жены журналиста, ее мужа примерно в 22:20 забрали из дома сотрудники милиции. Вскоре женщина узнала, что он задержан и находится в Ленинском РОВД Бреста. Когда его увезли, она пыталась узнать, где он и в чем его обвиняют.

Позже стало известно, что журналисту вменяют распространение экстремистских материалов (часть 2 статьи 19.11 КоАП).

25 июня суд Ганцевичского района признал экстремистским «изображение красно-белого орнамента со вставками левосторонней свастики красного цвета», на фотографии, иллюстрирующей один из материалов Супрунюка. Ссылка на материал включена в список экстремистских материалов Мининформа.

Обновлено в 12:26. Добавлена информация о том, что фотография из материала Супрунюка попала в список экстремистских материалов Мининформа.

Обновлено в 13:01. Добавлена информация о причине задержания Супрунюка.