В твиттере появился «новый аккаунт Романа Протасевича». Об этом на видео рассказал сам блогер.

— Привет, друзья. Это мой новый твиттер. Потихонечку возвращаюсь к жизни в интернете. Теперь всегда буду на связи. Вы в любой момент можете мне написать или что-нибудь прокомментировать — я постараюсь максимально быстро на это ответить, — говорит Протасевич на видео.

Привет, чат! Я снова с вами!



Ну-ка рассказывайте, что я пропустил за это время? :) pic.twitter.com/vMkU99uC3Z — Roman Protasevich (@protas_by) July 7, 2021

В комментариях сказано, что блогер сам ведет твиттер, а его процессуальный статус не изменился. Он по-прежнему находится под домашним арестом.

По словам ведущего блог, старый твиттер заблокирован из-за подозрительных действий. Поэтому пришлось завести новый.

23 мая Сапегу и Протасевича задержали в Минске — они летели из Афин в Вильнюс, но самолет экстренно сел в Беларуси после ложного сообщения о бомбе на борту. «Би-би-си» со ссылкой на источник писала, что Сапегу подозревают по трем уголовным статьям: грубое нарушение общественного порядка (часть 1 статьи 342 УК), массовые беспорядки (часть 1 статьи 293 УК) и разжигание социальной вражды (часть 3 статьи 130 УК). По тем же статьям в Беларуси обвиняют Протасевича.

25 июня стало известно, что Протасевича и Сапегу перевели под домашний арест.