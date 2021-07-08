У некоторых беларуских и зарубежных провайдеров перестал открываться сайт издания dev.by, сообщают корреспонденты «Медиазоны».

Также о проблеме сообщают «Радыё Свабода», «Еврорадио», TUT.by.

Около 15:00 dev.by сообщил, что сайт начал открываться из Беларуси и за границей.

«Проблемы возникли по независящим от нас причинам и больше не наблюдаются. Всем большое спасибо за беспокойство. Для интересующихся выложим трейсы», — написало издание.

Обновлено в 15:10. Добавлена информация dev.by о возвращении доступа к сайту.