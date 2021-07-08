Мининформ заблокировал сайт euroradio.pl издания «Еврорадио»

Министерство информации заблокировало сайт euroradio.pl издания «Еврорадио». Об этом сообщает само издание.

Euroradio.pl — зеркало основного сайта «Еврорадио» euroradio.fm.

2 июля совмин постановил закрыть в Беларуси корреспондентский пункт «Европейское радио для Беларуси».

Как стало известно 30 марта, министерство информации получило возможность блокировать копии ранее заблокированных сайтов. При выявлении копии интернет-ресурса ведомство направляет уведомление в Государственную инспекцию по электросвязи Минсвязи, и та включает копию сайта в список ограниченного доступа в течение одного дня.