Лукашенко назначил главу «Белкоопсоюза» Валерия Иванова новым управделами президента

Александр Лукашенко назначил Валерия Иванова на должность управляющего делами президента, сообщает «Белта».
До назначения Иванов возглавлял Белорусский республиканский союз потребительских обществ («Белкоопсоюз»).
Ранее Иванов работал председателем трех колхозов, председателем Кировского и Шкловского райисполкомов, заместителем председателя Палаты представителей Национального собрания, первым зампредом Минского областного исполкома, заместителем премьер-министра, генеральным директором закрытого акционерного общества «Белорусская калийная компания», заместителем главы Администрации президента. Был членом Совета Республики, депутатом Палаты представителей.
До Иванова управляющим делами был Виктор Шейман.
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