Лукашенко назначил главу «Белкоопсоюза» Валерия Иванова новым управделами президента
Лукашенко назначил главу «Белкоопсоюза» Валерия Иванова новым управделами президента
8 июля 2021, 12:30
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Александр Лукашенко назначил Валерия Иванова на должность управляющего делами президента, сообщает «Белта».

До назначения Иванов возглавлял Белорусский республиканский союз потребительских обществ («Белкоопсоюз»).

Ранее Иванов работал председателем трех колхозов, председателем Кировского и Шкловского райисполкомов, заместителем председателя Палаты представителей Национального собрания, первым зампредом Минского областного исполкома, заместителем премьер-министра, генеральным директором закрытого акционерного общества «Белорусская калийная компания», заместителем главы Администрации президента. Был членом Совета Республики, депутатом Палаты представителей.

До Иванова управляющим делами был Виктор Шейман.

     
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